Leclerc kijkt niet naar Red Bull: "Richten ons alleen op onszelf"

Het team van Ferrari wordt gezien als de belangrijkste uitdager van Red Bull Racing. De Italiaanse renstal kwam vorig seizoen in de buurt en wil dit jaar echt de degens kunnen kruisen. Tijdens de huidige testdagen wil men bij Ferrari niet te hard van stapel lopen, Charles Leclerc kijkt alleen maar naar zichzelf.

Ferrari leek in de eerste dagen het tempo van Red Bull Racing redelijk te kunnen bijhouden. Carlos Sainz was in de ochtendsessie van de vrijdag bijvoorbeeld de snelste coureur. Vandaag is men weer bezig om alles zo goed mogelijk in orde te krijgen voor de aanstaande Grand Prix van Bahrein en de rest van het seizoen.

Richten op jezelf

Bij Ferrari wil men nog niet de loftrompet afsteken over de testdagen. Men blijft met beide benen op de grond staan en blijft kalm. Ferrari-coureur Charles Leclerc laat aan Motorsport.com weten hoe hij ervoor staat: "Momenteel willen we ons echt alleen op onszelf richten en proberen om de genodigde data te verzamelen. Op die manier willen we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de eerste Grand Prix."

Sandbaggen

Leclerc geeft dan ook toe dat Ferrari tijdens deze testdagen nog lang niet het achterste van de tong laat zien. De Monegask doet daar zeker niet moeilijk over: "Dat geldt volgens mij voor ieder team. Het is dan ook moeilijk om na dit soort testdagen te weten hoe je ervoor staat. Het is denk ik belangrijk dat we ons dus op onszelf richten. We hebben geen idee wat Red Bull Racing en Mercedes doen qua brandstof en motorvermogen."