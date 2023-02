Aston Martin heeft ondanks kleine problemen een solide eerste testdag

Nu de driedaagse wintertest in Bahrein officieel van start is, werken alle Formule 1-teams de takenlijsten af om de 2023-auto’s zo goed mogelijk te begrijpen. Eén van de teams die sterk voor de eerste testdag kwam, was die van Aston Martin. Ondanks een paar kleine problemen laat de Britse renstal weten een goede basis te hebben neergezet om op voort te borduren.

De renstal Aston Martin kende een slechte eerste start van de driedaagse test in Bahrein. De groene AMR23-bolide met reservecoureur Felipe Drugovich aan boord kwam tot een stilstand terwijl de eerste testsessie nog maar negen minuten onderweg was. Het probleem bleek echter miniem, waardoor de Braziliaan uiteindelijk veertig ronden wist te rijden en daarmee zijn takenpakket af wist te werken.

Nieuwkomer Fernando Alonso wist op zijn beurt zestig ronden te volbrengen, waardoor de moeizame start uiteindelijk werd omgezet tot een hele solide dag. Tweevoudig wereldkampioen Alonso laat via de officiële Aston Martin-website weten dat hij ‘tevreden’ is met het behaalde resultaat. "Ondanks een aantal kleine problemen hebben we uiteindelijk honderd ronden in totaal kunnen rijden. We zijn nog steeds met veel dingen aan het experimenten, dus elke ronde telt. Elke keer als we weer het circuit op gaan leren we iets nieuws."

Ook volgens Aston Martin’s hoofd van performance Tom McCullough is de eerste testdag goed verlopen. De Britse ingenieur meent echter wel dat het team de komende twee dagen tijd moet inhalen om hun leerprocessen te maximaliseren. Met deze gedachte in het achterhoofd is het dan ook niet geheel verrassend dat Alonso de gehele vrijdag voor rekening neemt. Of Alonso ook de laatste testdag in beide dagdelen zal ingepland worden, is nog afwachten.

Volgens McCullough hebben zowel Alonso als Drugovich zeer belangrijke taken voor het team verricht: "Fernando (Alonso) heeft tijdens het middagdeel een goede progressie gemaakt. Hij is nog bezig om te wennen aan de karakteristieken van de auto, zoals bijvoorbeeld hoe de auto op bepaalde banden zich gedraagt. Ook is hij druk bezig om de mensen in het team te leren kennen. Felipe (Drugovich) heeft in de ochtend uitstekend werk geleverd door veel belangrijke data op het gebied van aerodynamica te genereren. Hij kon niet heel veel ronden afwerken vanwege een klein elektronisch probleem, maar hij heeft in zijn gegeven tijdsbestek het zeer goed gedaan."