De Vries tevreden na eerste testdag: "Omstandigheden waren uitdagend"

Nyck de Vries kwam vandaag voor het eerst in actie in een officiële Formule 1-sessie voor het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur deed het zeker niet slecht en reed de tiende tijd. De Vries kende een foutloze dag en was na afloop dan ook zeer tevreden met zijn eerste dag.

De Vries kwam in de middag in actie voor het team van AlphaTauri. De coureur uit Friesland moest in de ochtend toekijken hoe zijn teamgenoot Yuki Tsunoda eveneens zonder al te grote problemen rond reed. De Vries liet zich in de middag veelvuldig zien op de baan en dat stemde hem tevreden.

Na afloop van de eerste testdag in Bahrein was De Vries een tevreden man. De AlphaTauri-coureur sprak zich uit en werd geciteerd door Motorsport.com: "We hadden een positieve dag qua betrouwbaarheid en uitvoering. De omstandigheden waren nogal uitdagend met de hoge temperaturen en de sterke wind. De situaties waren voor iedereen gelijk. We hebben ons programma afgewerkt en zijn verder gegaan met het leren kennen van de auto en het verzamelen van data. We hebben zoveel mogelijk data verzameld."