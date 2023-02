Tost geeft toe dat Ricciardo voor AlphaTauri kan rijden: "Hoop ik echter niet"

Het team van AlphaTauri maakt dit jaar gebruik van de diensten van coureurs Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. De zusterploeg van het team van Red Bull Racing mag gebruik maken van de Red Bull-reserves. Teambaas Franz Tost geeft aan dat het theoretisch mogelijk is dat Daniel Ricciardo voor hen kan rijden.

Ricciardo reed vorig seizoen nog voor het team van McLaren, maar functioneert dit seizoen als derde coureur bij het team van Red Bull Racing. De Australiër zal bij een aantal Grands Prix aanwezig zijn en hij zal dan ook stand-by staan zodra er iets aan de hand is met één van de coureurs van Red Bull.

Aangezien AlphaTauri gebruik mag maken van de Red Bull-coureurs, kan Ricciardo ook voor dit team rijden. AlphaTauri-teambaas Franz Tost beaamt dit in gesprek met The Race: "Theoretisch gezien kan dit, ja. Praktisch gezien hoop ik dat echter niet. Dit omdat er ook jonge coureurs zijn zoals Liam Lawson en Isack Hadjar. Ik denk dat wij ons echt alleen maar moeten focussen op de jongere coureurs van Red Bull. Dat is namelijk gewoon onderdeel van onze filosofie."