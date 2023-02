'Stroll in Spanje geopereerd aan polsbreuk'

De mysterieuze afwezigheid van Lance Stroll in Bahrein houdt de gemoederen flink bezig. De Canadese Aston Martin-coureur mist de wintertest vanwege een blessure die hij had opgelopen bij een fietsongeluk in Spanje. De ernst en de oorzaak zijn onbekend, wel lijkt het er steeds meer op dat hij zijn pols(en) heeft gebroken.

Stroll werd gisteren tijdens de eerste testdag op het circuit van Bahrein vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich. De Braziliaan wist echter niet hoe zijn aankomende dagen eruit zien en teambaas Mike Krack wilde niets zeggen over de blessure van Stroll. Het is dan ook nog niet zeker of Stroll wel in actie kan komen in de openingsrace, het wordt steeds onzekerder.

Eerder gingen er al geruchten rond over de ernst van de blessure van Stroll. Hij zou namelijk allebei zijn polsen hebben gebroken, hetgeen maakt deelnemen aan de Grand Prix van Bahrein vrijwel onmogelijk. Volgens Motorsport.com vond het incident van Stroll plaats in het Spaanse Malaga. Hij zou een polsbreuk hebben opgelopen waarna hij volgens het medium onder het mes ging in Barcelona. Stroll zou hier zijn geopereerd door de bekende MotoGP-arts Xavier Mir.