Testdag 1 Bahrein: Verstappen en Red Bull productief, Alonso en Aston Martin tonen hun snelheid

Ook in de middagsessie werd er weer volop getest op het Sakhir circuit in Bahrein. Met maar liefst negen andere coureurs in de wagens was het een zeer interessante sessie. Max Verstappen bleef als enige in de auto zitten en dat liep op rolletjes, hij reed meer dan 140 rondjes.

Verstappen kende een sterke middag en avond in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verbeterde zijn snelste tijd en richtte daarnaast zijn vizier op racesimulaties. Verstappen kende slechts één minder momentje, tijdens een pitstop was er namelijk iets aan de hand met de jacks. Het was echter geen groot probleem aangezien hij al snel zijn weg weer kon vervolgen.

Iemand die zijn weg niet snel kon vervolgen was Fernando Alonso. Aston Martin kent een dag vol met ups en downs aangezien Felipe Drugovich in de ochtend stilviel en Alonso lang moest wachten totdat hij de baan op kon. De wagen was beschadigd geraakt aan de vloer tijdens een pitstop-training. Toen de Spaanse tweevoudig wereldkampioen eenmaal de baan op kwam, wist hij wel dichtbij de tijd van Verstappen te komen.

Norris & Sargeant

In de middag was Alonso niet de enige pechvogel. Ook bij McLaren ging het moeizaam in de Bahreinse middag. Terwijl de zon langzaam maar zeker onder ging, moest men bij McLaren de flapjes achter de voorwielen repareren met tape. Lando Norris kon uiteindelijk wel weer de baan op gaan voor de nodige kilometers. Ook debutant Logan Sargeant was lekker bezig, de Amerikaanse Williams-coureur reed meer dan zestig rondjes.