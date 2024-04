Szafnauer kraakt kritiek van nieuwe Alpine-top

Het team van Alpine is op een zeer teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Het team heeft nog geen WK-punt gescoord, en dat zorgt voor frustratie. Teambaas Bruno Famin stelt dat de huidige problemen zijn veroorzaakt door het vorige management, maar daar kan Otmar Szafnauer zich niet in vinden.

Famin werd halverwege het vorige seizoen aangesteld als interim-teambaas. De Fransman bleef daarna actief als teambaas, aangezien het team niet op zoek ging naar een nieuwe topman. Famin is de opvolger van Otmar Szafnauer, die vorig jaar na de Belgische Grand Prix het veld moest ruimen. Famin stelde enkele weken geleden dat de huidige resultaten het gevolg waren van het vorige management.

Zomerstop

Szafnauer kan zit niet vinden in de beweringen van Famin. Hij wijst naar het ontwikkelingsproces in gesprek met Motorsport.com tijdens een event van zijn app EventR: "Na de zomerstop gaat iedereen over op de auto voor komend jaar. Met de auto van komend jaar leer je ook dingen voor de auto van dit jaar. Dat is vaak om een aerodynamisch voordeel te pakken. Je begint dan dus aan aanpassingen aan het model en je begint wat andere experimenten uit te voeren die niet per se voor de huidige wagen zijn bedoeld. Dat is ook wat er bij Renault gebeurde."

Ongeïnformeerd publiek

Szafnauer verwijst de kritieken van Famin naar het rijk der fabelen. De voormalig teambaas stelt dat hij en voormalig sportief directeur Alan Permane er niet bij betrokken waren: "Alan en ik vertrokken in juli. Toen we weg waren, begonnen ze aan de auto van volgend jaar. Pat Fry was toen ook al vertrokken. Je kunt het ongeïnformeerde publiek dus wijsmaken dat al die problemen werden veroorzaakt door die jongens, maar ik denk dat dit niet het geval is."