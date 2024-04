'Red Bull komt snel met nieuws over Newey-exit'

Het lijkt er sterk op dat het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing dichtbij is. Vorige week meldden meerdere media dat Newey wilde vertrekken bij Red Bull. Het lijkt er op dat er een akkoord met Red Bull is bereikt, en dat er vandaag mogelijk meer nieuws naar buiten komt.

Newey's aanstaande vertrek is een nieuw hoofdstuk in het onrustige jaar van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal kampt met interne onrust nadat begin dit jaar duidelijk werd dat er een onafhankelijk onderzoek gaande was naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. De Brit werd vrijgesproken, maar daarmee was de kous nog niet af. De onrust bleef bestaan, en vorige week werd dus duidelijk dat Newey mogelijk wil vertrekken.

He Duitse medium F1-Insider meldt zojuist dat Red Bull waarschijnlijk vandaag met een aankondiging gaat komen over het vertrek van Newey. Volgens F1-Insider wordt er in het statement ook duidelijk welke afspraken Newey en Red Bull hebben gemaakt. Mogelijk kan hij eerder bij het team vertrekken, waardoor hij ook eerder aan de slag kan gaan bij een mogelijke nieuwe werkgever. In de afgelopen dagen werd Newey nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, in het verleden deed de Italiaanse renstal hem al meerdere keren een aanbod.