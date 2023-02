'Vasseur grijpt in en schuift strategisch directeur aan de kant'

Het team van Ferrari kende vorig jaar een seizoen vol met strategische misperen. De fouten zorgden ervoor dat Ferrari veel punten en zelfs zeges misliep. De problemen waren uiteindelijk één van de aanleidingen van het vertrek van teambaas Mattia Binotto, zijn opvolger Frédéric Vasseur lijkt nu te hebben ingegrepen.

Het kopstuk van de Ferrari-strategieën Inaki Rueda leek zijn positie te mogen behouden. Rueda was de eindverantwoordelijke voor de strategie van Ferrari en men wees dan ook naar hem als het ging om de strategische blunders uit 2022. Vasseur lijkt echter te hebben ingegrepen. Italiaanse media melden namelijk dat Rueda een andere job heeft gekregen binnen het team.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com werkt Rueda momenteel op het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello en wordt er gezocht naar een nieuwe functie voor hem. De taak van strategisch directeur wordt volgens het medium nu waargenomen door Ravin Jain. Jain werkt al sinds 2017 voor het team. Volgens het medium is er ook meer bekend geworden over de nieuwe structuur bij Ferrari. Laurent Mekies is de teammanager en Vasseur richt zich op het managen van de coureurs en de omgang met de media en de sponsors.