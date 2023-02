De Vries relaxt in aanloop naar debuut: "Benadering is niet veranderd"

Nyck de Vries komt vanmiddag voor het eerst in actie tijdens de wintertest op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kijkt uit naar het moment, maar hij lijkt niet al teveel spanning te hebben. De Vries merkt namelijk op dat er in de kern niet perse veel is veranderd.

De Friese coureur debuteerde vorig jaar in Monza in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams. De Vries greep direct punten en maakte veel indruk. Dit jaar mag de voormalig kampioen van de Formule E en de Formule 2 zijn kunsten laten zien in de koningsklasse van de autosport. Hij zal dat doen bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri.

De Vries maakt zich echter niet zoveel zorgen over zijn aanstaande debuut. Aan de vooravond van zijn eerste dag tijdens de wintertest is hij kalm tegenover Motorsport.com: "Mijn benadering voor dit seizoen is vrijwel niet veranderd. Natuurlijk ligt de nadruk wel op andere facetten, maar anderzijds ben ik nog steeds aan het racen en dat is hetgeen wat ik het liefste doe. In dat opzicht verandert er niet veel, buiten het feit dat de Formule 1 de absolute top van de sport is en iedereen kijkt. In dat opzicht verandert dat wat ik doe niet echt."