Hamilton fan van zwarte livery: "Hebben dit probleem serieus genomen"

Het team van Mercedes gaat aankomend seizoen weer rijden met een zwarte livery. De Duitse renstal doet dat dit keer niet vanwege een politieke overtuiging, maar puur vanwege gewichtsbesparing. Lewis Hamilton begrijpt de keuze van zijn team volledig en hij is dan ook groot fan van deze nieuwe kleurstelling.

Mercedes reed altijd in een zilvergrijze kleurstelling. In 2020 kwam hier echter verandering in na de moord op George Floyd. Na aandringen van Lewis Hamilton werd de wagen zwart gespoten als steun aan de Black Lives Matter-beweging. In 2021 bleef Mercedes rijden met een zwarte livery, maar vorig jaar waren de wagens plotsklaps weer zilvergrijs van kleur.

Zwarte wagen

Nu is de wagen weer zwart en dat kan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wel bekoren. De Britse Mercedes-coureur spreekt zich daarover uit bij de internationale media: "Iedereen in de garage prefereerde de zwarte wagen van eerst. Iedereen staat hier achter en iedereen binnen het team vindt het leuk. Gewicht is voor ons een belangrijk doel, we hadden vorig jaar een soort gewichtsstraf. We moesten hard werken om ervoor te zorgen dat we daar dit jaar geen last van hadden."

Gewicht

Hamilton wil echter nog niet spreken van een grote oplossing van de problemen van afgelopen jaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is daar nog zeer voorzichtig mee: "Zelfs vorig jaar dachten we dat we gewoon op het juiste gewicht zouden zijn. Dat waren we echter niet, we waren zelfs ver over het maximale gewicht. Ik ben blij dat we dit probleem serieus hebben genomen. We hebben niet teveel verf gebruikt, alleen het minimale."