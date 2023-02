Spaanse Grand Prix neemt titelsponsor over van Canadese Grand Prix

Zoals gebruikelijk hebben veel Grands Prix ook aankomend seizoen weer een titelsponsor. Veelal worden de Grand Prix-weekenden gesponsord door één van de hoofdsponsors van de Formule 1 zelf. Ook de Grand Prix van Spanje heeft aankomend seizoen weer een opvallende hoofdsponsor gevonden.

De Spaanse Grand Prix wordt dit jaar namelijk gesponsord door AWS, onderdeel van Amazon. AWS is één van de officiële global partners van de Formule 1. Ook onder andere Aramco, DHL en Heineken zijn global partners van de koningsklasse van de autosport. AWS was vorig seizoen de hoofdsponsor van de Canadese Grand Prix en zal aankomend seizoen veelvuldig in beeld zijn tijdens de Spaanse Grand Prix op 4 juni.

Returning as a Title Partner of a Grand Prix in 2023 is @awscloud - this time for the #SpanishGP at @Circuitcat_eng.



AWS was previously the Title Partner of the #CanadianGP in 2022.#F1 #AWS pic.twitter.com/I8irTjtuj6