Leclerc kiest voor weinig verrassend nieuw helmdesign

Charles Leclerc mocht deze week zijn eerste rondjes rijden in de nieuwe Ferrari SF-23. De Monegaskische coureur mocht dat doen voor de ogen van de wereld tijdens de launch van de nieuwe wagen. Leclerc lanceerde deze week ook zijn nieuwe helmontwerp voor het komende seizoen.

De nieuwe helm van Leclerc verschilt nauwelijks van zijn eerdere design. De helm van de Monegask is nog steeds rood van kleur en is gebaseerd op de vlag van Monaco. De roodwitte vlag is terug te zien in ondermeer het startnummer van Leclerc op de helm. Verder de loopt de vlag in een baan over de verder knalrode helm.