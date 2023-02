Deze sponsor verlaat Ferrari en gaat terug naar Mercedes

Nu het Formule 1-seizoen van 2023 over íets meer dan een week bij de preseasontests in Bahrein gaat beginnen, stromen de Formule 1-kleurstellingen en helmdesigns de wereld in. Ook het aantrekken of uitzwaaien van sponsoren hoort bij de voorbereidingsperiode van de koningsklasse. Computerprocessorfabrikant Snapdragon heeft haar team-stoelendans voor 2023 in ieder geval voltooid.

Tijdens de lanceringen van de Formule 1-wagens voor dit aankomend seizoen is makkelijk te zien dat de sport een ontzettende groei doorgaat. Vooral met de alsmaar groter wordende hype binnen de Verenigde Staten, lijkt het alsof de wereld van de Formule 1 nog lang niet klaar is met haar groeispurt.

Vrijwel alle getoonde Formule 1-wagens staan volgeplakt met sponsoren. Grote bedrijfsnamen zoals Shell, Coca Cola, Google en Aramco zijn inmiddels nauw verbonden aan de Formule 1. Ook Snapdragon, producent van processoren, blijft binnen de Formule 1, al zal het voor dit aankomende jaar het nest van Ferrari verlaten om naar haar ‘oude liefde’ van Mercedes terug te keren, zo merkt twitteraccount @decalspotters op.

Het bedrijf, dat onderdeel is van Qualcomm, was een partner van de Britse renstal in de jaren 2015 tot en met 2019, waar het na een tweejarige pauze naar de Formule 1 terugkeerde door op de partnerlijst van Ferrari te eindigen. Deze samenwerking duurde maar één jaar, aangezien beide partijen besloten om de partnerschap niet te verlengen. Nu is Snapdragon weer terug bij het Formule 1-team van Mercedes.