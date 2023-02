Technisch directeur Mercedes: ''Hamilton verliest beter dan de meesten''

Lewis Hamilton is een goed verliezer. Dat stelt Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes. In een gesprek met de BBC vertelt de Brit dat de zevenvoudig kampioen er altijd het beste van maakt, al gaat het niet altijd zoals gehoopt.



"Er zijn zo weinig slechte dagen en zelfs op zijn slechte dagen is hij net zo goed als de anderen'', begint de Mercedes-coryfee."Je kunt Lewis niet vragen om blij te zijn als hij een race heeft verloren, zo denkt hij niet", zei Shovlin.

Volgens de technische chef kan Hamilton wel tegen een stootje na een verloren wedstrijd. "Hij is eigenlijk beter in verliezen dan de meesten die ik heb gezien, vanwege hoe ijverig hij werkt om te begrijpen wat hij nodig heeft om beter te worden, waar hij de kansen heeft gemist.''

Dat de Mercedes-coureur er soms de pee in heeft, snapt Shovlin volkomen. ''Hij geniet er niet van, maar het gaat om het resultaat bij de volgende race, niet of hij lacht of een leuk interview geeft.''

Van een andere planeet



Hamilton heeft vanaf de eerste meters in de Formule 1 bewezen dat hij hoort bij de absolute top van de sport. Tegenstanders willen hem daarom ook al te graag voor hem eindigen volgens Shovlin.

"Lewis heeft natuurlijk talent in overvloed, maar zijn arbeidsethos en vermogen om zich voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren, betekent dat hij voor coureurs die hem proberen te verslaan, een beetje een bewegend doelwit is.''



Die wil om Hamilton te verslaan, heeft onder andere te maken met het niveau die de Engelsman op het asfalt brengt.

''Het probleem met Lewis is nu dat zijn slechte dagen zo zeldzaam zijn en zelfs op zijn slechte dagen is hij net zo goed als de anderen. Dat heeft hem gebracht tot het niveau dat hij nu is. Het is de consistentie. En als hij op zijn best is, is het niveau gewoon fenomenaal", besluit Shovlin.