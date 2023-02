Verstappen maakt zich niet druk om Hamilton: "Vooral op onszelf focussen"

Max Verstappen vocht in 2021 een breed uitgemeten titanenduel uit om de wereldtitel met Lewis Hamilton. Verstappen trok aan het langste eind en werd in 2022 wederom wereldkampioen. Hamilton aast op sportieve revanche maar Red Bull Racing-coureur Verstappen maakt zich daar geen zorgen om, hij wil zich alleen op zichzelf focussen.

Verstappen en Hamilton domineerden in 2021 alle krantenkoppen. Het duel tussen de twee coureurs was zeer fel en de twee clashten meerdere keren. Verstappen won uiteindelijk de wereldtitel in de laatste ronde van de seizoensfinale en ging er ook in 2022 met de titel vandoor. Afgelopen seizoen kende Verstappen een ijzersterk seizoen waarin hij amper concurrentie had van zijn concullega's.

Hamilton kende in 2022 een rampjaar en hij aast dan ook op sportieve revanche. Verstappen laat tegenover de internationale media weten zich daar niet druk om te maken: "Ik maak mij om Hamilton geen zorgen. We moeten ons vooral op onszelf en het verbeteren van onze auto focussen. Er zijn altijd dingetjes die we beter kunnen doen en dat weten we ook. Dat is het enige waar wij zelf de controle over hebben en onze focus ligt dan ook daar volledig op."