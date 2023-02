Gasly deelt meer beelden van Alpine's trip naar Lapland

Het Formule 1-team van Alpine heeft met coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon een volledig Frans rijdersduo in handen. In voorbereiding en om het ijs te breken, zijn beide coureurs naar Lapland afgereisd om het racebloed weer even opnieuw te laten stromen.

Eerder vorige week werden er al beelden gedeeld van het uitstapje naar het hoge Noorden. Pierre Gasly, Esteban Ocon en MotoGP-coureur Alex Rins kregen een rallycursus aangeboden door vader en zoon- en rallybekenden Oliver en Petter Solberg.

Naast de spectaculaire avonturen in een Citroen DS3-rallywagen, namen Gasly en Ocon uiteraard gebruik van de kans om een Alpine-wagen het ijs op te nemen. Het resultaat: mooie beelden van een driftende Gasly met de zonsondergang op de achtergrond.

Met de aankondiging van Gasly’s komst naar Alpine vroeg menig Formule 1-fan zich af of het nieuwe rijdersduo van Alpine wel in goede orde zou aflopen. Vroeger zouden beide coureurs elkaar namelijk niet uit kunnen staan. Dat de twee nog steeds ruzie met elkaar hebben, is sindsdien al lang en breed door beide mannen uit de wereld geholpen. Op de gedeelde social-mediaberichten is in ieder geval geen teken van enig animositeit, sterker nog, beide heren lijken het naar hun zin te hebben. Of het pais en vree in huize Alpine zal blijven, is echter nog een kwestie van afwachten.