Dit is wat de Alfa Romeo-topmannen tijdens de C43-lancering te zeggen hadden

Eerder vandaag lanceerde het Formule 1-team van Alfa Romeo haar C43-bolide waarmee het aan het Formule 1-seizoen van 2023 zal deelnemen. Bij de livestream waren Sauber- en Alfa Romeo topmannen Alessandro Alunni Bravi en Jan Monchaux aanwezig, terwijl diens coureurs Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Theo Pourchaire na de onthulling van de zwart-rode wagen later aanschoven. Bovenstaande mannen hadden tijdens de gedeelde onthulling in zowel Zurich als Hinwil in ieder geval genoeg te zeggen.

Sauber Group-directeur en Alfa Romeo Formule 1-vertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi zal het nieuwe gezicht zijn dat vanaf heden in de paddock namens Alfa Romeo rond zal lopen. De 48-jarige Italiaan is vorig jaar tot algemeen directeur van de Sauber Group verkozen; met het vertrek van Frederic Vasseur naar Ferrari is Bravi per 2023 ook de teamvertegenwoordiger van de Zwitserse renstal.

Bravi laat weten dat de lancering van de auto 'een trots moment is': "We hebben er voor gekozen om de auto voor de ogen van onze fans en vlakbij onze thuisbasis te lanceren. De lancering is niet alleen een moment waar we onze doelstellingen voor het aankomende jaar aankondigen, het is ook een gelegenheid om een gebaar terug naar de mensen te maken die ons op de tribunes of thuis voor de TV hebben ondersteund. Onze nieuwe auto is het resultaat van maandenlang hard werken. Vandaag is nog maar het begin van onze reis: we moeten hard blijven werken om performance naar het circuit te brengen. Iedereen is het team is toegewijd aan dit doel en we weten zeker dat we de vruchten van ons werk zullen plukken."

Technisch directeur van Alfa Romeo Jan Monchaux had ook genoeg te zeggen: "Ik ben trots op wat we de afgelopen paar maanden bereikt hebben, want het creëren van een nieuwe auto vereist altijd een maximale inspanning van het team. Deze auto is een evolutie van de wagen van vorig jaar, terwijl we de nieuwe regelementen hebben doorgevoerd. Ik hoop dat deze editie sneller is dan de succesvolle auto van vorig jaar, dat is wat telt. Ik kijk er naar uit om weer te gaan racen."

Ook Bottas laat weten hongerig te zijn om weer aan een nieuw seizoen te beginnen: "De C43 is eindelijk gearriveerd, ik kan niet wachten om hem uit te proberen. Onze nieuw livery ziet er heel goed uit en is een goede evolutie van die van vorig jaar. Het eerste seizoen was interessant waar we samen veel progressie hebben gemaakt. Er is nog genoeg werk aan de winkel, maar ik twijfel er niet aan om dit jaar nog hogere resultaten te kunnen behalen. Ik ben volledig opgeladen en kan niet wachten om weer te beginnen."

Zhou Guanyu heeft inmiddels al een volledig Formule 1-seizoen achter de rug. De Chinese coureur zal in 2023 net als Bottas zijn tweede jaar voor het team uitkomen, waar hij hoopt te kunnen bouwen op de ontwikkelingen in 2022. "Ik ben blij dat de C43 eindelijk onthuld is. We hebben een sportief, mooi design voor 2023 en ik kijk er naar uit om deze week nog de auto in Barcelona uit te kunnen testen, voordat we naar de preseasontests in Bahrein gaan. Vorig jaar heeft het team me een warm welkom gegeven, waar ze me de tijd gaven om zoveel mogelijk te leren. De verwachtingen liggen dit jaar zeker hoger, maar ik ben er klaar voor om te beginnen."

Reservecoureur Théo Pourchaire laat weten uit te kijken naar een hectisch aankomend jaar, waar hij naast zijn reservediensten bij Alfa Romeo ook een Formule 2-seizoen te verduren krijgt. "Allereerst ben ik dankbaar en voel ik mij geëerd om als reservecoureur zijnde voor het eerst bij een lancering van een Formule 1-wagen te zijn. Het is geweldig om een resultaat te kunnen zien na al het harde werken. Ik heb mee kunnen maken hoeveel werk er in deze auto is gestopt, en ik ben blij voor iedereen in de fabriek. Ik voel mij deel van een grote familie en een geweldig team en ik ben gemotiveerd om de beste resultaten mogelijk te behalen."