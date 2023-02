AlphaTauri deelt glimp van nieuwe livery

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzamerhand weer op gang. De teams trekken in deze weken het doek van hun nieuwe wagens en dat zorgt voor veel aandacht. Ook het team van AlphaTauri maakt de fans vast warm voor de onthulling van de livery van de AT04.

Het Italiaanse zusterteam van Red Bull Racing trekt op 11 februari het doek van de nieuwe livery. AlphaTauri reist, net als Red Bull, af naar de Amerikaanse metropool New York. In een korte clip op sociale media deelt het team de eerste beelden van de nieuwe livery. In de video zijn coureurs Yuki Tsunoda en Nyck de Vries te zien en zijn de eerste delen van de livery zichtbaar.