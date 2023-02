Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: Mercedes

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: het team dat iets recht wil zetten, Mercedes.

Mercedes

Licentie: Duitsland

Fabriek: Brackley, Engeland

Resultaat 2022: derde

Overwinningen: 125

Podiumplaatsen: 281

Grands Prix: 271

Je ziet het zelden in de moderne Formule 1, maar Mercedes is de uitzondering die de regel bevestigt. Het Duitse team kan een hoger aantal podiumplaatsen overleggen dan het aantal Grands Prix waaraan het heeft deelgenomen! Een bizarre statistiek, die in één blik duidelijk maakt hoe dominant Mercedes sinds haar terugkeer in de Formule 1 is geweest. Van 2014 tot en met 2020 won de renstal iedere rijders- én constructeurstitel en nestelde zich daarmee in no-time tussen de koplopers van de eeuwige ranglijsten.

Na een additionele constructeurstitel in 2021 moest Mercedes vorig jaar echter lijdzaam toezien hoe de concurrentie hen te snel af was. Vooral de beginfase van het kampioenschap was bijzonder pijnlijk – in de figuurlijke zin van het woord, maar ook in de letterlijke. Mercedes kampte met problemen om de nieuwe aerodynamische reglementen in haar voordeel te laten werken, wat erin resulteerde dat rijders George Russell en Lewis Hamilton vaak stuiterend over de rechte lijnen reed. Het merk, dat door Red Bull en Ferrari op achterstand is gereden, zint op eerherstel.

44. Lewis Hamilton

Stevenage, Engeland, 7 januari 1985

Wereldkampioen van 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Was dat even schrikken! Gedeeld recordkampioen Lewis Hamilton kwam tijdens de tweede kwalificatie van 2022 niet eens door het eerste kwalificatiesegment. Lange tijd had de Brit niet zo voor joker gestaan. Hamilton, die gewend is om races vanaf poleposition te starten en ze vervolgens op dominante wijze te winnen, kwam vorig jaar voor een compleet andere uitdaging te staan. Hoe red ik een racewagen uit de kluwen van de grijze middenmoot?

Gedurende het seizoen betaalde de ervaring en technische kennis van Hamilton zich uit en wist Mercedes een paar stappen voorwaarts te zetten. Gelijktijdig met de terugval van Ferrari werkte het Duitse team zich op naar de tweede plek in de rangorde, kort achter Red Bull Racing. Hamilton grossierde in podiumplaatsen. De zevenvoudig titelhouder liet vijf achtereenvolgende podiumfinishes voor de zomerstop opvolgen door drie kort voor het einde van het jaar.

Maar winnen, dat deed hij niet. En dat was een unicum. Sinds zijn debuut in de Formule 1, in 2007, had Hamilton namelijk in ieder jaar minstens één Grand Prix-zege geboekt. Zodoende kwam er een eind aan een lange en indrukwekkende reeks. Is het een voorteken voor het naderende einde van Hamiltons loopbaan in de koningsklasse van de autosport, of richt de Britse recordwinnaar zich nog één keer op om de jacht naar titel nummer acht in te zetten?

63. George Russell

King’s Lynn, Engeland, 15 februari 1998

Hoe goed is George Russell nu eigenlijk? In zijn eerste jaar als Mercedes-coureur kon het Britse talent zijn gelauwerde teamgenoot Lewis Hamilton vrij eenvoudig bijbenen. Sterker nog, Russell finishte voor zijn recordbrekende teammaat in het eindklassement. Ondanks het veroveren van zijn eerste Grand Prix-zege, en meerdere polepositions, hangen er rond de stuurmanskunsten van Russell vraagtekens. Is hij in staat om het gevecht om de grotere knikkers aan te gaan?

Wie door de statistieken heen kijkt, ziet dat Russell geen bepaald eenvoudig debuutseizoen in het zilvergrijs heeft afgewerkt. Meermaals was hij betrokken bij incidentjes, haalde hij zich de woede van zijn tegenstanders op de hals en blonk-ie uit in onkunde, waar je van een Mercedes-coureur toch een andere houding mag verwachten. De overwinning in São Paulo maakte veel goed en moffelde de minder florissante praktijken weg, maar feit blijft dat Russell vorig jaar verre van foutloos was.

Laat het de wagen zijn geweest, die zijn hoofd op hol bracht. De Mercedes van 2022 was een hok, eentje die het Duitse merk het liefst van voor- tot achtervleugel ergens in de Noordzee mietert, om er nooit weer naar om te kijken. Dat Russell over pure snelheid beschikt, daaraan twijfelt niemand. Wellicht dat hij met een stabielere auto en meer vertrouwen omtrent de prestaties waartoe het apparaat in staat is, ook die laatste stap richting de top kan maken.