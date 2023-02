De Vries wint kortgeding van voormalig sponsor

Nyck de Vries rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri, maar moest voor zijn eerste volledige seizoen nog wel eventjes een rechtszaak afhandelen. De Vries was namelijk voor de rechter gesleept door een oud-sponsor.

Vastgoedhandelaar Jeroen Schothorst sleepte De Vries voor de rechter vanwege een overeenkomst uit 2018. De Vries kreeg een lening van 250.000 euro en Schothorst rekende een lening van 3 procent. Tevens maakte men de afspraak dat De Vries de helft van de inkomsten van zijn Formule 1-werk aan Schothorst zou schenken. Deze deal zou worden kwijtgescholden als De Vries in 2022 nog geen Formule 1-coureur was.

De Vries en Schothorst waren het niet met elkaar eens over die laatste deal, de investeerder trok dus naar de rechtbank. De rechtbank deed vandaag de schriftelijke uitspraak en daaruit bleek dat Schothorst geen gelijk kreeg. De rechtbank geeft namelijk aan dat De Vries bij zijn invalbeurt in Italië nog een reservecoureur was en dus geen racecoureur. Een bodemrechter zal nog gaan bepalen of het in 2022 afgesloten AlphaTauri-contract Schothorst alsnog de helft van de inkomsten oplevert.