FIA deelt zes namen motorleveranciers 2026, ook Honda aanwezig

Terwijl Red Bull in New York onthulde dat ze vanaf 2026 gaan samenwerken met Ford, kwam ook autosportfederatie FIA met een opvallend persbericht naar buiten. De FIA meldt namelijk dat er zes motorbouwers zijn die zich hebben ingeschreven voor de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 gaan gelden.

De motorreglementen voor 2026 zorgen al geruime tijd voor opschudding in de Formule 1-wereld. Aangezien er gewerkt zal worden met een biofuel en meer elektrische componenten, is de interesse in de Formule 1 zeer groot. Met de aankondiging van Ford van vandaag kwam er een nieuwe fabrikant bij, naast Audi worden ze de tweede nieuwe motorleverancier in 2026.

Volgens de FIA gaan er vanaf 2026 zes fabrikanten de nieuwe motoren bouwen. Naast Audi en Red Bull Ford zijn dan ook de huidige leveranciers Alpine, Ferrari en Mercedes. De zesde naam op het lijstje van de FIA is zeer opvallend, het gaat hier namelijk om Honda. De Japanners werken momenteel nog samen met Red Bull, maar stopten na 2021 officieel met het leveren van motoren. Met wie ze gaan samenwerken of dat ze een eigen team oprichten is nog niet bekend.