FIA onthult toelatingseisen mogelijke nieuwe teams

Het was al eventjes bekend dat de FIA de deur op een kier zet voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. FIA-president Mohammed Ben Sulayem deelde dit nieuws vorige maand, maar sindsdien bleef het stil over de procedure. De autosportfederatie heeft daar nu een eind aan gemaakt doormiddel van een persbericht.

In het persbericht maakt de FIA bekend dat de aanmeldingsprocedure voor mogelijke nieuwe teams officieel is geopend. De mogelijke nieuwkomers kunnen de sport niet zomaar betreden, ze moeten voldoen aan een aantal zeer zware eisen. Volgens de FIA hebben zich al meerdere kandidaten gemeld met interesse in de sport. Vooralsnog is echter alleen bekend dat Andretti Cadillac de sport wil betreden. Er zou plek zijn voor twee nieuwe teams die de sport op zijn vroegst in 2025 kunnen betreden.

Uit het persbericht van de autosportfederatie blijkt dat de mogelijke nieuwe teams aan een aantal eisen moeten voldoen. De mogelijke nieuwkomers moeten aantonen dat ze over de juiste technische kennis en middelen beschikken, genoeg financiële middelen heeft om een team op te richten en draaiende te houden, dat ze ervaring en de juiste human resources hebben en dat hoe ze klimaatneutraal willen zijn voor 2030. Tevens moet een mogelijk nieuw team aantonen hoe ze een positieve sociale impact kunnen hebben met hun deelname.