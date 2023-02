Hamilton maakt eerste meters van 2023 bij bandentest

Het team van Mercedes is momenteel druk bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. De Duitse renstal is momenteel zelfs bezig met een paar testdagen op het circuit van Paul Ricard. Mercedes werkt vermoedelijk een bandentest voor Pirelli af en ook Lewis Hamilton is aanwezig.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen staat niet bekend als een fan van testdagen, maar het lijkt erop dat de motivatie hoog is bij Hamilton. Het team van Mercedes werkte gisteren al een testdag af met George Russell achter het stuur van een oudere wagen en vandaag is het de beurt aan Hamilton. Op sociale media is te zien dat de zevenvoudig wereldkampioen zijn eerste meters van het jaar maakt.

Hamilton gaat aankomend seizoen op jacht naar sportieve revanche na een tegenvallend 2022. Voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan wist de zevenvoudig wereldkampioen geen Grand Prix te winnen en werd hij verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. Op 15 februari onthult het team de nieuwe W14 en tot die tijd moeten de fans het doen met de beelden van de testdag.