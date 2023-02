Ziggo benadrukt tijdelijkheid Viaplay Xtra

Sinds vorig jaar is de Formule 1 in Nederland te zien bij de streamingsdienst Viaplay. De streamingsdienst van Scandinavische oorsprong ontving veel kritiek in het eerste jaar. De uitzendingen waren overigens niet alleen te zien via de dienst zelf, maar ook via het tijdelijke kanaal Viaplay Xtra. Ziggo benadrukt nu nogmaals dat het hier om een tijdelijk kanaal gaat.

De tijdelijke zender Viaplay Xtra werd beschikbaar als een klant een Viaplay-abonnement afsloot via de providers Ziggo, KPN, T-Mobile, Delta of Caiway. De zender is sinds maart vorig jaar beschikbaar en het kwam naar voren via een initiatief van de providers zelf. De Grands Prix waren te zien bij het speciale kanaal, wel werd veelvuldig benadrukt dat het om een tijdelijk kanaal ging.

Eerder werd al duidelijk dat de koningsklasse van de autosport ook dit jaar te zien is bij Viaplay Xtra. Het is echter nog maar de vraag hoelang dit het geval zal zijn. Provider Ziggo lijkt voor te sorteren op een vroegtijdig afscheid van Viaplay Xtra. De provider benadrukt naar de klanten dat het om een tijdelijk kanaal gaat dat tot 1 juni alleen beschikbaar is voor de Formule 1. Op de tijdelijke zender zijn dan alleen de derde vrije training, de kwalificatie en de race te zien.