Coulthard verwacht veel van De Vries: "Meerwaarde voor de sport"

Dit jaar staat er naast Max Verstappen nog een Nederlander op de Formule 1-grid in de persoon van Nyck de Vries. De Friese coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en de verwachtingen zijn direct hoog. Ook oud-coureur David Coulthard verwacht veel van De Vries en is nu al lovend.

De Vries zat al geruime tijd dicht tegen de Formule 1 aan. De getalenteerde Nederlander was in de afgelopen jaren onderdeel van de Mercedes-familie en was in die hoedanigheid bij veel Grands Prix aanwezig. Vorig jaar reed hij een aantal vrije trainingen en mocht hij in Monza plotseling debuteren bij het team van Williams. Hij pakte direct punten en rijdt aankomend seizoen dus voor AlphaTauri.

Meerwaarde

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard kijkt reikhalzend uit naar het seizoen van De Vries. De Schotse coureur deelt in gesprek met Motorsport.com zijn verwachtingen: "Ik hoop vooral dat Nyck sterk uit de startblokken komt en direct een aantal goede resultaten noteert. Het zou een mooie binnenkomer zijn bij het team. Hij is niet alleen een hoogwaardige, maar ook nog eens een zeer professionele coureur. Als je het mij vraagt is Nyck een meerwaarde voor de sport."

Kans

De Vries is een relatieve laatbloeier aangezien hij al in 2019 kampioen werd in de Formule 2. In de daaropvolgende jaren werd hij onder andere wereldkampioen in de Formule E en schitterde hij op Le Mans. Coulthard ziet dan ook dat De Vries op het juiste moment de sport in stapt: "Als je kijkt naar Monza, maar ook naar alle dingen die hij daarvoor in andere klassen heeft gedaan, dan verdient hij een kans hier."