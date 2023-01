Piastri kijkt uit naar debuut: "Ik moet alles op de juiste manier doen"

De Australiër Oscar Piastri maakt aankomend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij het team van McLaren. Piastri heeft lang moeten wachten op zijn debuut en mag zich aankomend seizoen dus voor het eerst laten zien. De Australische coureur wil vooral gaan genieten en leren tijdens zijn debuut.

Piastri is al geruime tijd één van de meest besproken coureurs van de Formule 1-wereld. De jonge Australiër was afgelopen jaar verbonden aan het team van Alpine en werd zelfs aangekondigd als coureur voor het seizoen 2023. Piastri ontkende dit contract en tekende na lang gesteggel uiteindelijk een contract met het team van McLaren, hij wordt de opvolger van Daniel Ricciardo.

Lol hebben

Piastri zelf bleef geruime tijd stil over zijn aanstaande debuut in de koningsklasse van de autosport. De Australische coureur wil vooral veel gaan leren bij zijn debuut in Bahrein. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik wil gewoon de baan op gaan en ervan gaan genieten. Ik wil vooral genieten van mijn eerste race in een jaar tijd. Ik wil gewoon veel lol gaan hebben en het gevoel weer terug krijgen."

Successen

De verwachtingen zijn hoog, maar Piastri zelf wil nog geen ambitieuze doelen gaan stellen. De Australische coureur blijft met beide benen op de grond staan: "Zolang ik alles op de juiste manier do en zoveel mogelijk leer, dan denk ik dat successen op een natuurlijke manier gaan komen. Dus ja, ik moet alles op de juiste manier doen. Ik moet er trouwens ook voor zorgen dat ik wel wat plezier heb."