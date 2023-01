Vasseur verwacht geen problemen met Wolff: "Zijn slim genoeg"

Het team van Ferrari wil aankomend seizoen weer de degens kruisen met de concurrentie van Mercedes en Red Bull Racing. Bij Ferrari werkt men dit jaar met een nieuwe teambaas in de persoon van Frédéric Vasseur. De Fransman gaat ervanuit dat hij op goede voet zal leven met de concurrentie en in het bijzonder Toto Wolff.

Mercedes-teambaas Wolff was in de afgelopen jaren nogal mondig in de discussies met of over de concurrerende renstallen. Het wordt voor Vasseur de eerste keer dat hij als teambaas van een topteam op verbaal vlak de degens zal gaan kruisen met Wolff. De Fransman was vorig seizoen nog de teambaas van Alfa Romeo en had toen minder te maken met Wolff.

Vasseur maakt zich echter helemaal nergens zorgen over en gaan ervanuit dat hij en Wolff geen ruzie gaan maken. De Franse teambaas van Ferrari blijft er opvallend kalm over bij de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ik weet zeker dat ik een goede relatie zal hebben met Toto. Ik denk dat we slim genoeg zijn om te vechten op het circuit, met de FIA en met de stewards. We kunnen dan ook nog een goede relatie hebben. Ik denk dat het ook de beste manier is voor de sport als geheel om vooruit te komen."