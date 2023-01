Vasseur lacht om vermogen-geruchten: "Eén grote grap!"

Het team van Ferrari kende vorig seizoen een flitsende start. Na vroege successen van Charles Leclerc viel de renstal ver terug met betrouwbaarheidsproblemen. Men heeft de krachtbron inmiddels onder handen genomen en volgens de geruchten zijn er stappen gezet met het vermogen. Kersvers teambaas Frédéric Vasseur moet lachen om deze verhalen.

Ferrari kon zich begin vorig seizoen aardig meten met de concurrentie van Red Bull Racing. De Italiaanse renstal was zelfs sneller dan Red Bull, maar betrouwbaarheidsproblemen gooiden roet in het spreekwoordelijke eten. Ferrari viel uiteindelijk ver terug en had in de laatste paar races van het seizoen zelfs problemen met het vermogen, hierdoor lagen ze ver achter op de concurrentie.

Frédéric Vasseur is net een paar weken de nieuwe teambaas van Ferrari en de Fransman is dan ook al bekend met hoe alles er achter de schermen aan toe gaat. Vasseur heeft de geruchten over het toegenomen vermogen ook gelezen maar bij de internationale media lacht hij dit weg: "Dat verhaal over onze nieuwe Power Unit, ik weet niet waar die getallen nou weer vandaan komen. Het is eigenlijk gewoon één grote grap!"