Ford ontkent Formule 1-geruchten niet: "Absoluut iets wat we moeten overwegen"

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 en de interesse in die regels is groot. Fabrikanten hebben niet alleen interesse in het bouwen van motoren, maar ook in het badgen van motoren. Zo zou Ford in gesprek zijn met het team van Red Bull Racing. Bij Ford ontkennen ze niet dat ze naar de Formule 1 kijken.

Het team van Red Bull Racing is momenteel hard bezig met het ontwikkelen van de eigen krachtbronnen voor 2026. Momenteel werkt men nog samen met Honda maar worden de motoren gebruikt onder de naam Red Bull Powertrains. Red Bull werkt zelf aan de motoren voor 2026, maar zou wel openstaan voor een naamgever van deze motoren. Eén van de partijen die dat volgens de geruchten zou kunnen doen is Ford.

Nieuw publiek

Ford heeft een roemruchte racehistorie en een samenwerking zou dan ook niet vreemd zijn. Bij Ford doet men opvallende uitspraken over de Formule 1. Global Director van Ford Performance Mark Rushbrook is duidelijk bij Motorsport.com: "De Formule 1 is zeker aan het groeien, zowel in de V.S als wereldwijd. Ze hebben goed werk geleverd en een fantastische competitie neergezet. Het is nog altijd de top van de autosport en ze hebben ook een nieuw publiek aangeboord."

Overwegen

Rushbrook ziet tevens dat de Formule 1 steeds meer en meer begint te passen bij de idealen van Ford. Over de Red Bull-geruchten wil hij niets zeggen maar hij ontkent de interesse ook niet: "Als bedrijf zitten we in de autosport voor de innovatie, de overdracht van technologie en om nieuwe dingen te leren. We zitten echter ook in de sport voor de marketing. In dat opzicht is er nu een verschuiving bezig. Het is dus absoluut iets wat we moeten overwegen."