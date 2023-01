Politieke kritiek voor Ben Sulayem: "Zeer onprofessioneel"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is ruim een jaar in functie en heeft in de tussentijd al veel stof doen opwaaien. Ben Sulayem is momenteel verwikkeld in meerdere relletjes. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten krijgt nu ook te maken met kritiek vanuit het Britse House of Lords.

Ben Sulayem staat al sinds zijn aantreden onder grote druk. De FIA-president moest eerst de rel rondom toenmalig wedstrijdleider Michael Masi blussen waarna hij ook te maken kreeg met de budgetcaprel. Nu is er vooral veel ophef ontstaan rondom Ben Sulayem zelf. De FIA-president liet zich op Twitter kritisch uit over Saoedische interesse in de Formule 1 waarna de hoge heren van de Formule 1 furieus reageerden.

Negeren

Ben Sulayem heeft nu ook nog eens te maken met een boos lid van het Britse House of Lords. In deze zaak gaat het om het feit dat de Formule 1 veel landen bezoekt waar de mensenrechten zeer slecht zijn. Meerdere politici waaronder House of Lords-lid Paul Scriven schreven Ben Sulayem vorig jaar een brief over dit onderwerp. Ben Sulayem negeerde de brief en een woedende Scriven wordt geciteerd door Motorsport.com: "Er is bijna een jaar verstreken sinds we u een brief stuurde en we hebben nog geen antwoord gehad."

Onprofessioneel

Scriven hekelt het feit dat Ben Sulayem de politici blijft negeren. Volgens de Brit is dit een ernstige zaak en dat steekt het House of Lords-lid niet onder stoelen of banken: "Uw uitgebleven antwoord op onze serieuze zorgen is zeer onprofessioneel en onbeleefd. Waarom denkt u dat u parlementariërs kan negeren? Denkt u dat onze zorgen over mensenrechten en het beleid van de FIA boven toezicht staan? We hebben de brief geschreven om duidelijk te maken dat deze zorgen publiekelijk zijn. We verwachten openheid van de FIA."