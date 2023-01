'Organisatie Nederlandse Grand Prix ontving miljoenen aan subsidie'

De Nederlandse Grand Prix was in de afgelopen twee jaar een groot succes. De organisatie kreeg in de afgelopen jaren veel lof, maar nu blijkt dat ze mogelijk miljoenen aan vastelastensubsidie hebben ontvangen. Het is opvallend aangezien sportief directeur Jan Lammers eerder zei dat er een evenement werd georganiseerd met nul euro subsidie.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de organisatie achter de Nederlandse Grand Prix in de afgelopen jaren ongeveer 1,8 miljoen euro aan vastelastensubsidie heeft ontvangen. Volgens RTL Nieuws ontving de organisatie in 2020 in twee etappes 140.000 euro. In 2021 ging de Grand Prix door maar ontving men 1,1 miljoen euro een in begin 2022 nog eens 550.000 euro aan subsidie.

Het lijkt er volgens RTL Nieuws op dat de organisatie van de Nederlandse Grand Prix heeft geprofiteerd van de kleine letters in de regelingen van de subsidies. Er werd volgens het medium subsidie aangevraagd voor de periode van april tot juni 2021. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet een bedrijf aantonen dat er in een kwartaal minimaal 30 procent omzetdaling plaatsvond. Voor de organisatie van de Nederlandse Grand Prix was dit dus het geval. Een woordvoerder ontkende de subsidie niet bij RTL Nieuws.