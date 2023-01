Krack tempert verwachtingen: "Hebben nooit gezegd dat we gaan winnen"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso rijdt vanaf aankomend seizoen voor het team van Aston Martin. De Spanjaard hoopt bij de Britse renstal weer op veel nieuwe successen. Aston Martin-teambaas Mike Krack blijft met beide benen op de grond staan en voorspelt geen snelle toekomstige successen.

Aston Martin is één van de meest ambitieuze renstallen van het Formule 1-veld. De Britse renstal van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll wil met de komst van Alonso een gooi gaan doen naar succes. In de afgelopen jaren wisten Lance Stroll en Sebastian Vettel niet bepaald grote successen binnen te halen. Wel heeft men een stappenplan en verwachten ze in de toekomst wel succesen.

Aston Martin-teambaas Mike Krack gaat er niet vanuit dat er in 2023 al successen worden geboekt. De Luxemburger tempert de verwachtingen en spreekt zich nogal duidelijk uit in gesprek met het Spaanse medium AS: "We hebben nooit gezegd dat we zouden gaan winnen. We hebben daarnaast ook nooit gezegd dat we wereldkampioenen zouden gaan worden. We proberen progressie te boeken en willen daar zijn in een paar jaar, we hebben echter nooit gezegd dat we gaan winnen met Fernando."