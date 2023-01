De Vries maakt eerste AlphaTauri-meters van het jaar

Nyck de Vries rijdt dit jaar voor het eerst een volledig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur gaat rijden voor het team van AlphaTauri en is hard bezig met de voorbereiding op het seizoen. De Vries heeft dan ook zijn eerste meters van 2023 erop zitten.

Het team van AlphaTauri deelde gisteren namelijk beelden van de eerste test van het jaar van De Vries. De Nederlander kwam in actie in een verouderde AlphaTauri op het natte circuit van Imola. Het waren de eerste meters van De Vries in 2023 en het is tevens de eerste keer dat het team race-actie deelt van de Friese coureur.