Haas lanceert 2023 livery eind januari, lanceerdata F1-grid compleet

Het Formule 1-team van Haas heeft via haar social mediakanalen aangekondigd nog vóór het begin van februari haar livery van 2023 te onthullen. Met een lanceerdatum van 31 januari zal de Amerikaanse renstal de eerste van de Formule 1-grid zijn die haar nieuwe kleurschema voor 2023 zal laten zien.

Het Amerikaanse team van Haas laat via Twitter weten haar nieuwe livery al volgende week, op 31 januari aan de wereld te onthullen. Het MoneyGram Haas F1 Team zoals het nu heet, lijkt via de teaser op Twitter te hintten naar nieuwe versie van de Haas-kleuren zoals de Formule 1-fan dat gewend is. Met twee ervaren Formule 1-coureurs (Kevin Magnussen en Niko Hulkenberg) achter het stuur van de nieuwe VF-23-bolide hoopt Haas stappen in te lopen richting een stevige middenveldpositie.

Nu het team van Haas haar lanceerdatum heeft aangekondigd, zijn alle data wat betreft Formule 1-lancering voor het 2023-seizoen nu compleet. Hieronder is een compleet overzicht van de lanceerdata voor de Formule 1. Sommige teams kiezen voor alleen een lancering om haar nieuwe kleurenschema te showen, anderen zouden de beslissing kunnen maken om ook meteen haar deelnemer voor 2023 te laten zien.