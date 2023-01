Alonso arriveert bij Aston Martin voor eerste werkdag

Fernando Alonso’s eerste werkdag zit er alweer op. Eerder deze week maakte de tweevoudig wereldkampioen zijn begin bij de Britse renstal. Ook is de nieuwe Aston Martin-kleding in de korte video te zien; volgens de sponsorspotters Decalspotters op Twitter, is het nieuwe design van de Aston Martin-kledij door haar partner Hugo Boss afkomstig.

De eerste werkdag van Fernando Alonso luidt het begin in van een nieuw avontuur binnen de Formule 1. Alonso nam in 2022 de beslissing om het team van Alpine te verruilen voor het opkomende Aston Martin, dat naar eigen zeggen daad bij woord toevoegt met de bouw van onder andere een nieuw hoofdkwartier en windtunnel.

Ook is Alonso in zijn nieuwe Aston Martin-merchandise te zien. Volgens het bekende Twitteraccount @Decalspotters is de nieuwe kleding gefabriceerd door Aston Martin-partner Hugo Boss. Ook zou er een nieuwe sponsor te zien zijn, namelijk XP Investments, een investeringsplatform van Braziliaanse afkomst.

In a video released by @AstonMartinF1, @alo_oficial can be seen wearing new Aston Martin team kit by @HUGOBOSS.



The new team kit features the logo of new partner @xpinvestimentos, among others.#F1 #AstonMartin pic.twitter.com/DSZxK2Iehv