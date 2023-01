Domenicali: Voorbereidingen Las Vegas GP zal 'op het nippertje' klaar zijn

Terwijl de Formule 1 zich klaarmaakt voor een nieuw seizoen, is ook Grand Prix-host Las Vegas druk bezig om de voorbereidingen van haar eerste race sinds 1982 in kaart te brengen. Het bezoek aan de gokhoofdstad van de wereld zal volgens Formule 1 CEO Stefano Domenicali 'net op tijd' klaar zijn voordat het Formule 1-circus in de Amerikaanse staat Nevada aanlandt.

De top van de Formule 1 kwam eerder deze week bijeen om een update van haar plannen omtrent de derde Amerikaanse race van het aankomend seizoen te geven. Naast de CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali was ook Renee Wilm aanwezig, de eindverantwoordelijke voor het organiseren van de Las Vegas Grand Prix.

Het hosten van een Formule 1-race vereist altijd een ontzettend strakke planning, aangezien het met honderden bedrijven, organisaties en factoren rekening moet houden. Het is dan ook vrij normaal als een Grand Prix-locatie nét op tijd klaar zal zijn, alvorens de Formule 1-wereld arriveert op het desbetreffende circuit. Ook de Las Vegas Grand Prix zal tot het rijtje behoren waar alles precies goed moet lopen, wil het volledig paraat staan voor de race in het weekend van 16-18 november.

Tijdens de laatste updates van de derde race in de Verenigde Staten, vertelt Steve Hill, aanspreekpunt voor Las Vegas-projecten, dat de organisatoren over een 'kort tijdschema' beschikken, maar dat Las Vegas 'weet hoe het zulke projecten' moet laten slagen: "We gaan ervoor zorgen dat we het voor elkaar krijgen."

Domenicali voegt daaraan toe: "Veel onderdelen zullen op het laatste moment klaar zijn. Dat hoort erbij. Gelukkig heerst er een fantastische professionaliteit in de groep mensen waar we mee samenwerken."

Volgens een inschatting zal de Grand Prix van Las Vegas een invloed van 1,3 miljard dollar op de lokale economie hebben, de projectie verwacht dat bezoekers van de Grand Prix gezamenlijk bijna een miljard dollar uit zullen geven in het weekend van november. Naar verwachting zal het eerste werk in april van start gaan.