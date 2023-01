Massa sluit wereldtitel voor Leclerc niet uit: "Alles moet perfect zijn"

Charles Leclerc leek vorig seizoen mee te kunnen gaan vechten voor de wereldtitel in de Formule 1. De Monegaskische Ferrari-coureur begon sterk aan het jaar, maar viel ver terug door betrouwbaarheidsproblemen. Felipe Massa denkt dat Leclerc zonder problemen een goede kans heeft op de wereldtitel.

Leclerc begon in 2022 op ongekende sterke wijze aan het seizoen. De Monegask won twee van de eerste drie Grands Prix en had een fikse voorsprong in het wereldkampioenschap. Betrouwbaarheidsproblemen en tactische blunders zorgden er echter voor dat hij ver terug zakte in het kampioenschap. Hij werd nog wel tweede maar Max Verstappen bleek al snel een tandje sneller te zijn.

Problemen oplossen

Oud-coureur Felipe Massa gaat ervanuit dat Leclerc in de toekomst wereldkampioen gaat worden. De Braziliaanse voormalig Ferrari-coureur legt zijn mening uit bij het Poolse SwiatWyscigow: "Hij verdient het om de kans te krijgen om voor de wereldtitel te vechten. Ik denk dat Ferrari eerste de problemen moet oplossen. Ze moeten zich echt focussen op de dingen die niet goed lopen, zoals de strategie. Denk echter ook aan mechanische problemen en pitstops."

Perfect

Ferrari was vorig jaar eventjes beter dan concurrent Red Bull Racing, al snel werden ze echter ingehaald door de Oostenrijkse renstal. Massa heeft ook daar een mening over klaar staan: "Alles moet perfect zijn om de wereldtitel te kunnen winnen. Juist in zo'n soort seizoen is het belangrijk dat je dingen op een juiste manier oplost. Je moet de juiste combinatie van snel en goed handelen weten te vinden."