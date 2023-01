Nederlandse Formule 1-kijker moet waarschijnlijk meer betalen in 2023

De abonnementskosten van de Nederlandse Formule 1-rechtenhouder Viaplay gaan zeer waarschijnlijk omhoog. Het Scandinavische mediabedrijf moet water bij de wijn doen om haar kosten te dekken en dat voelt de kijker in zijn of haar portemonnee. In de wandelgangen wordt gesproken over een verhoging van twee euro.

Met ingang van het Formule 1-seizoen 2022 werden de livebeelden van alle sessies in de koningsklasse van de autosport niet langer op Ziggo Sport, maar op Viaplay vertoond. Die zender, eigendom van het Nordic Entertainment Group, is enkel als streamingsapp verkrijgbaar. Om deze app te ontvangen, moet de consument een maandelijks bedrag van 13,99 euro overmaken. Daartegenover staat een rijk sportaanbod met naast de Formule 1 ook de Formule 2 en de Formule 3, de Porsche Supercup en een variëteit aan dartsevenementen en buitenlands voetbal.

Gedurende het afgelopen racejaar bleek dat de Nordic Entertainment Group wellicht iets te grote ogen had bij het opscheppen, want de inkomsten uit abonnementsovereenkomsten vielen tegen. De timing van een verhoging van de abonnementskosten zou niet bijzonder onlogisch zijn: het is niet ondenkbaar dat televisiekijkers die enkel voor de Formule 1 op Viaplay afstemmen, ervoor hebben gekozen om het abonnement in december jongstleden op te zeggen. Bovendien staat de Scandinavische zender aan de vooravond van wat haar tweede Formule 1-seizoen moet worden. Volgens de Streamwijzer is de Nordic Entertainment Group zodoende van plan haar abonnees komend jaar 15,99 euro per maand te laten betalen.

De Nordic Entertainment Group kwam in het voorjaar van 2021 een driejarige deal met betrekking tot het uitzenden van de Formule 1-beelden overeen. Zodoende heeft Viaplay na komend jaar ook in 2024 nog het recht om de livebeelden uit te zenden. Voor komend seizoen beschikt Viaplay wederom over commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Wie het pitreport voor zijn of haar rekening neemt, is na het vertrek van Stéphane Kox nog onduidelijk.

De Formule 1 is in Nederland ook via F1TV te volgen. Het F1TV Pro-pakket kost 64,99 euro per jaar, wat op maandbasis een bedrag van net iets minder dan 5,50 euro is.