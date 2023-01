Potentiële opvolgers van Stéphane Kox: wie wordt de nieuwe pitreporter?

Het jaar 2023 was nog geen dag oud, of het eerste opvallende nieuwtje uit autosportland was al binnen. Stéphane Kox heeft kort na haar 29ste verjaardag besloten om voorlopig een punt te zetten achter haar activiteiten als pitreporter. Zodoende heeft Viaplay een vacature in te vullen. Wie zijn de potentiële kandidaten om Kox te vervangen?

Natuurlijk houden we het luchtig – het is immers pas de tweede dag van het nieuwe jaar en met een positie als deze is het altijd koffiedik kijken. Wie de naam van Kox eind-2021 zou hebben genoemd, had veel complimenten voor zijn of haar waarzeggende capaciteiten ontvangen. Toch blijft het interessant om vast vooruit te kijken en elkaars gedachten te horen, een ideaal gespreksonderwerp voor bij het koffieapparaat. Wie is volgens jou de meest geschikte opvolger van Kox? GPToday.net zet een paar gegadigden op een rijtje.

Allard Kalff

Naast Olav Mol wordt de 60-jarige Allard Kalff door velen gezien als één van de belangrijkste geluiden én gezichten van de Nederlandse autosport. Kalff waagde zich in de jaren ’80 zelf aan een carrière in de vierwielers, om per toeval via Sportnet en Eurosport op de televisie te belanden. De Noord-Hollander bleek dusdanig sterk achter de microfoon, dat hij per 1995 als pitreporter van bovengenoemde Mol voor RTL Nederland de Formule 1-paddock werd opgestuurd.

Vanwege zijn eigen, jarenlange ervaring als coureur, wist Kalff de Formule 1-rijders meestal vrij goed te lezen. Bovendien kende hij het gros van het actieve startveld, omdat hij er zelf in de opleidingsklassen nog tegen had gereden. Het leverde Kalff geregeld nieuwtjes op, die hij in enkele, unieke gevallen zelfs nog eventjes voor zich moest houden. Kalff beheerste het vak van journalistiek onderlegde pitreporter tot in de puntjes en vertrok enkel vanwege aanhoudende geschillen met Mol.

Anno 2023 is Kalff in te huren als commentator. Viaplay maakt gebruik van de autosportveteraan tijdens haar Formule 1-uitzendingen, wanneer Kalff het commentaarduo Valkenburg/Heemskerk bijstaat als ‘race control’. Zelf doet hij commentaar bij de Formule 2 en is hij als verslaggever aanwezig bij de door RTL 7 uitgezonden Dakar-rally en de 24 uur van Le Mans. Aangezien de enduranceklassieker in Noord-Frankrijk niet samenvalt met een Grand Prix, zou Kalff een gedegen kanshebber kunnen zijn.

Jack Plooij

De facto Kalffs opvolger bij RTL. Jack Plooij maakte per toeval zijn eerste meters op de Formule 1-paddock toen kameraad Olav Mol hem vroeg aldaar aanwezig te zijn om de laatste geruchten aan hem door te spelen. Plooij kende een stroeve start in de beginjaren ’00 en moest wijken voor Kalff, dezelfde persoon die hij had mogen opvolgen. Na de overstap van open televisie naar betaalde zenders mocht Plooij, toen Sport1 werd omgedoopt tot Ziggo Sport, weer op locatie verslag geven.

Plooij heeft echter niet de beste kaarten: Viaplay heeft er in het najaar van 2021 immers bewust voor gekozen om de 61-jarige, die in het dagelijks leven praktiserend tandarts is, samen met zijn vriend Mol over te slaan voor wat betreft eventuele dienstverbanden. Voor Plooij betekende dat echter geen einde van zijn televisieloopbaan: hij is nog altijd te zien bij Ziggo-programma’s zoals het Race Café.

Of Plooij de juiste kandidaat is, valt te bezien. Met name in de jaren dat Max Verstappen grote sprongen voorwaarts maakte, kwam er een bepaald capaciteitsplafond aan het licht waardoor vele liefhebbers vraagtekens stelden bij de aanwezigheid van Plooij op de startgrid. Desalniettemin valt niet te ontkennen dat de gebitscontroleur veel kennissen op de paddock heeft en de lach aan zijn achterste hangt.

Ho-Pin Tung

Iemand die recentelijk geregeld de loftrompet over zichzelf hoort, is Ho-Pin Tung. De coureur uit Velp, die met een Chinese racelicentie reed, heeft sinds zijn vertrek uit de professionele autoracewereld meermaals optredens op nationale televisie gemaakt en daarin bepaald geen verkeerde indruk achtergelaten. Tung staat bekend om zijn nagenoeg perfecte beschrijvingen van het technische aspect.

Eén van de redenen dat Tung niet al te vaak te zien was, is vanwege zijn woonsituatie. De voormalig Renault-testcoureur leeft namelijk in de speciale administratieve Chinese regio van Hong Kong, waar zeer strikte pandemische maatregelen werden doorgevoerd. Zodoende kon Tung voor het grootste gedeelte van de jaren 2020 en 2021 niet gemakkelijk het gebied verlaten om zijn opwachting te maken bij Nederlandse televisieprogramma’s.

Juist zijn technische kennis kan Tung overigens ietwat in de weg zitten – van de pitreporter wordt natuurlijk ook wel een beetje verwacht dat hij of zij een vlot babbeltje over koetjes en kalfjes kan maken en op dat punt is de Chinese Nederlander niet heel sterk. Of dat de kijker iets uitmaakt, kan enkel pas blijken als Tung de vacature mag inlossen.

Anne-Marie Fokkens

Een zijstap, maar waarom ook niet. Anne-Marie Fokkens is een 39-jarige Brabantse die sinds 2022 als presentatrice bij Viaplay de dartsuitzendingen verzorgt. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Fokkens er niet enkel om haar uiterlijk zit, maar dat de dame in kwestie ook zeker een keurige sportknobbel tentoonstelt. Fokkens is bij het Brabantse publiek bekend, maar weet middels de dartsprogrammering ook de nationale sportfan te bereiken.

Uiteraard noemen we Fokkens als optie omdat ze reeds in dienst is bij Viaplay, of zij zelf oren heeft naar een baan waarbij de hele wereld in no-time wordt afgereisd, valt te bezien. De late dertiger heeft zelf immers jarenlang bij de lokale televisiezender gewerkt, waarbij ze aan het einde van elke dag gewoon weer in haar eigen huis kon terugkeren.

Een out-of-the-box optie, maar vanwege de sterke interviewcapaciteiten en het voorkomen van de Brabantse geen rare gedachte. Immers: Kox, die totaal geen ervaring met microfoons en camerawerk had, werd een jaar geleden ook voor de leeuwen gegooid. Als Viaplay per se met een dame verder wil, is Fokkens bij uitstek de beste keuze.

Het malletje-Stéphane

Waar Fokkens lange tijd voor de lokale televisie werkte en geen noemenswaardige ervaring in de internationale autosport heeft, daar was Stéphane Kox natuurlijk een exact tegenovergesteld geval. Wil Viaplay de ‘Stéphane-mal’ aanhouden, dan is er één optie die direct binnenschiet: Beitske Visser. Na het faillissement van de W Series is zij immers vrij op de markt.

Echter, Vissers racende kwaliteiten overstijgen haar live-televisiemogelijkheden. De Friezin staat erom bekend introvert te zijn en dat is meestal geen sterke basis voor een carrière op de beeldbuis. Shirley van der Lof en Milou Mets zijn andere alternatieven, maar beide dames – in Mets’ geval als alles goed gaat, binnen nu en enkele weken – hebben één of meerdere kinderen thuis, wat voor zowel vaders als moeders een reden kan zijn om niet al te lang – en al te ver – van huis te reizen.

Jonge coureurs die buiten de boot zijn gevallen zijn er natuurlijk legio. Wie herinnert zich bijvoorbeeld Henkie Waldschmidt nog, iemand die absoluut kennis van zaken heeft en bovendien de helft van het huidige Formule 1-veld persoonlijk kent, of wellicht Daniël de Jong, of Thomas Hylkema. Of wie weet, de columnist van GPToday.net, misschien?

Wie is volgens jou de beste opvolger van Stéphane Kox? Laat de naam van jouw favoriet achter in de reacties!