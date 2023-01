Miami breidt capaciteit uit voor komende Grand Prix

Afgelopen seizoen werd voor het eerst een Grand Prix in Miami georganiseerd. In de Amerikaanse staat Florida werd er gereden op een gloednieuw circuit rondom het Hard Rock Stadium. De Grand Prix trok veel fans en de interesse is groot, de capaciteit is dan ook uitgebreid voor komend seizoen.

De organisatie achter de Grand Prix van Miami liet eerder al weten dat ze de capaciteit omhoog gaan schroeven naar 56.000 stoeltjes. Dit is een groei van 3000 stoeltjes. De organisatie, South Florida Motorsports, laat tevens weten dat ook de The Yacht Club, de MIA Marina en de Hard Rock Beach Club worden uitgebreid voor de Grand Prix in het komende seizoen.

Het nieuwe van de verhoogde capaciteit volgt nadat men vorige week al met opvallende informatie kwam. De paddock in Miami bevindt zich aankomende keer namelijk op een zeer bijzondere plek. De onderkomens van de teams en de FIA worden namelijk gevestigd in het Hard Rock Stadium. Op het veld van het stadion worden de motorhomes en tenten van de teams geplaatst. De Grand Prix van Miami wordt dit jaar verreden op 7 mei.