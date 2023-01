'Saoedi-Arabië wil Formule 1 overnemen van Liberty Media'

et is algemeen bekend dat men in Saoedi-Arabië meer invloed wil hebben in de Formule 1. Het grote land in het Midden-Oosten heeft in de afgelopen jaren al flink wat stappen gezet in de koningsklasse van de autosport. Het lijkt er zelfs op dat men een poging heeft ondernomen om de sport te kopen.

Saoedi-Arabië heeft zich in een rap tempo gemeld in de internationale racewereld. Men haalde de Dakar Rally en de Formule E binnen en in 2021 volgde ook de Formule 1. Sinds dat jaar wordt de Saoedische Grand Prix verreden op een bloedsnel stratencircuit in Jeddah. Tevens is het Saoedische oliebedrijf Aramco één van de hoofdsponsors van de sport én van het team van Aston Martin.

Volgens Bloomberg wilden de Saoedi's hun invloed in de Formule 1 nog meer uitbreiden. Bloomberg meldt namelijk dat het investeringsfonds Public Investment Fund (PIF) een bod heeft gedaan op de sport. Huidig Formule 1-eigenaar Liberty Media sloeg volgens Bloomberg een bod van 20 miljard dollar af. Volgens het medium weet PIF van geen ophouden en wil men nog steeds de sport overnemen van Liberty Media, het is echter nog maar de vraag of dit gaat lukken.