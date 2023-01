De onthullingsdata van alle teams op een rij

Aankomende maand wordt zeer belangrijk voor het aanstaande Formule 1-seizoen. In februari zullen immers alle teams het doek gaan trekken van hun nieuwe wagens. Door de bekendmaking van de onthullingsdatum van Alfa Romeo, is er nog slechts één team dat nog geen datum met de buitenwereld heeft gecommuniceerd.

Het team van Red Bull Racing zal als eerste het doek trekken van hun nieuwe wagen. Op 3 februari toont de regerend wereldkampioen de nieuwe wagen aan de buitenwereld. Drie dagen na de Red Bull-onthulling is het de beurt aan het team van Williams, een dag later is het dan weer de beurt aan het team van Alfa Romeo. Hierna wordt het een paar dagen rustig.

Op 11 februari gaat het onthullen van de nieuwe wagens gewoon weer verder. Op die datum toont AlphaTauri de nieuwe wagen aan de rest van de wereld. Op 13 februari tonen de teams van Aston Martin en McLaren de wagens aan de buitenwereld. Eén dag later is het de beurt aan het topteam van Ferrari. Op 15 februari volgt Mercedes en op 16 februari is dan weer de dag voor Alpine. Alleen het team van Haas heeft nog geen onthullingsdatum gedeeld.