Chadwick blijft met contractverlenging deel uitmaken van rijdersacademie Williams

Jamie Chadwick en Williams blijven voor nog een jaar langer aan elkaar verbonden. De Brits-Indiase coureur heeft via haar social mediakanalen aangekondigd ook in 2023 deel uit te blijven maken van de driver academy van de Britse renstal. Met de support van het Formule 1-team, zal Chadwick in het 2023-seizoen van de Amerikaanse IndyCar NXT-series gaan deelnemen.

Jamie Chadwick, drievoudig kampioen van de volledig vrouwelijke W-series, zal dit jaar richting de Verenigde Staten vliegen om zich voor te bereiden op een deelname in het IndyCar NXT-kampioenschap. Chadwick zal zich toevoegen aan de desbetreffende renstal van de welbekende racefamilie genaamd Andretti Autosport. De 24-jarige coureur hoopt in haar overzeese avonturen genoeg indruk te wekken dat haar potentieel een stapje dichterbij de top van de motorsport brengt.

In een videoboodschap meldt Chadwick: "Hoi iedereen, ik ben blij om aan te kondigen dat ik ook dit jaar deel blijf uitmaken van de Williams rijdersacademie. Ik heb een belangrijk jaar voor de boeg, dus ik denk dat hun support van onschatbare waarde zal zijn. Ik ben verheugd bij de familie te blijven en hopelijk hebben we een goed aankomend jaar."