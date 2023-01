RTL Duitsland stopt volledig met uitzenden Formule 1

Veel Nederlanders keken in het verleden naar de Formule 1 bij de Duitse zender RTL. Sinds een paar jaar heeft RTL niet meer de uitzendrechten voor alle races, maar waren er nog wel vier Grands Prix volledig te bekijken. Voor de Nederlandse kijker is er nu slecht nieuws, RTL neemt namelijk volledig afscheid van de Formule 1.

Vanaf aankomend seizoen stop RTL namelijk met het uitzenden van de Formule 1. Tot en met 2020 was de koningsklasse van de autosport te zien bij de Duitse zender en keken vele duizenden Nederlanders mee via die zender. Ook de vier Grands Prix die in de afgelopen jaren te zien waren op het open net trokken veel bekijks vanuit Nederland. Aan deze sublicentie is nu ook een einde gekomen.

De uitzendrechten van de Duitse sublicentie zullen vermoedelijk gaan verschuiven naar een andere zender. Onder andere ZDF en ARD zouden in de race zijn, beide zenders zijn ook in Nederland te ontvangen. In gesprek met Bild legde een woordvoerder van RTL de keuze uit: "We hebben besloten om in 2023 te stoppen met het uitzenden van een aantal Formule 1-Grands Prix. We gaan ons nu concentreren op het voetbal en onze nieuwe NFL-rechten."