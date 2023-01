Miami Grand Prix gaat grote upgrades aan faciliteiten doorvoeren

In het 2023-seizoen zal het Formule 1-circus alweer voor de tweede keer in het zonovergoten Miami gaan aanladen. Het circuit, dat het Hard Rock Stadion van het NFL team Miami Dolphins omringt, zal opnieuw worden geasfalteerd, terwijl de raceorganisatoren van plan zijn om de gehele paddock binnenin het grote stadion te plaatsen.

Om de Miami Grand Prix tijdens haar tweede editie nóg succesvoller te maken, zullen de organisatoren een aantal grote veranderingen aan haar faciliteiten gaan doorvoeren. Het krappe Formule 1-paddock van vorig jaar is geschiedenis, want het hele hebben en houwen zal binnen in het Hard Rock Stadium worden geplaatst. Het zal betekenen dat de Formule 1-teams letterlijk meer ruimte krijgt om alles achter de schermen goed te laten verlopen. Wat betreft meer privacy zit er echter niet in; want volgens Motorsport.com krijgen fans de mogelijkheid om een stoeltje in het stadion te kopen, om zo de gehele paddock te kunnen observeren.

De leiding van het race-evenement heeft ook in de planning staan om het gehele circuit opnieuw te gaan asfalteren. Volgens de managing partner Tom Garfinkel zal het nieuwe asfalt voor nóg meer inhaalmanoeuvres gaan zorgen dan er vorig jaar te zien waren. "In principe hadden we gewoon terug kunnen keren naar hetzelfde circuit, het doel was immers om een goede kwaliteit van racen te leveren, met veel inhaalmoves en zij-aan-zij momenten."

"Vorig jaar waren er echter delen van het circuit waar er maar één mogelijkheid was om in te halen. Daar waren we niet blij mee. Vandaar dat we gaan investeren in het opnieuw laten asfalteren van de baan, om zo te proberen het racen te verbeteren. Volgens de teams en coureurs was het asfalt al goed, maar we willen het zo goed mogelijk hebben."

De organisatoren zijn druk bezig om de bovenstaande veranderingen te gaan doorvoeren. Ook zullen sommige run-off gebieden worden verkleind, waardoor sommige horecagelegenheden dichterbij de baan komen. Wat betreft de lay-out van het circuit zal er, althans voor nu, niks worden veranderd. Volgens Garfinkel was de feedback van coureurs en teams dusdanig gemixt, dat er besloten is om voor nu geen aanpassingen door te voeren.

Volgens Garfinkel kwam vooral de chicane in sector 2 ten sprake, echter meent de managing partner van de Miami GP dat deze bochtensequentie, afgezien van een mogelijke optie om het gedeelte vlakker te maken, 'hoogstwaarschijnlijk onveranderd' blijft.

De race in de Verenigde Staten zal plaatsvinden in het weekend van 5 tot 7 mei.