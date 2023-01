Russell: 'Moeilijk te verteren' dat Albon en Norris in 2019 betere auto hadden

Het is alweer een jaar geleden dat George Russell opnieuw een droom heeft waargemaakt. De Britse Formule 1-coureur maakt nu eindelijk als fulltime coureur deel uit van het team waar hij toentertijd als zestienjarige al van droomde; namelijk bij Mercedes. Zijn eerste jaren in de koningsklasse verliepen echter niet helemaal zoals Russell vooraf in gedachten had.

2022 was een zeer belangrijk jaar voor George Russell. Het was het jaar van zijn debuut naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij het Formule 1-team van Mercedes, ook wist hij zijn eerste sprint- en Grand Prix-overwinning bij de Braziliaanse Grand Prix binnen te slepen. Zijn fulltime stoeltje bij het team van Mercedes is haast een spreekwoordelijke beloning voor de moeilijke jaren die hij voor 2022 heeft gehad. Russell kwam namelijk via het team van Williams in de Formule 1 terecht, een team dat geen al te beste resultaten in het moderne tijdperk van de koningsklasse kent.

Tegenover de High Performance Podcast vertelt Russell dat zijn eerste jaar in de Formule 1 'zeer uniek' was: "Ik kwam namelijk bij Williams terecht, een team dat op het randje van de financiële afgrond stond. Het was een team waar het elk raceweekend een kwestie van racen om te overleven was. We waren aan het racen om de banen van achthonderd mensen overeind te houden."

"Het was een droom die eindelijk behaald werd, de eerste race in Australië. "Eindelijk was ik in de Formule 1, een nieuwe droom afgevinkt", dacht ik. Totdat ik op de baan kwam en we vier seconden langzamer waren. De auto viel haast uit elkaar en we werden twee tot drie keer per race gelapt – ik dacht, "is dit het dan?" Gelukkig heb ik altijd een rationele kijk op de zaken gehad."

"Maar het was toch lastig te verteren om Alex (Albon) in de Red Bull podiums te zien halen, terwijl Lando (Norris) altijd in de punten eindigde. Tenslotte kwamen we allen vanuit de Formule 2 over, waar ik hen notabene had verslagen."

Toch wist Russell de mindset van Mercedes al vroeg te adopteren, namelijk dat er altijd een positieve invalshoek uit een minder positieve situatie gehaald kan worden. "Ik wist dat, ondanks dat zij wél op het podium belandden en punten wisten te scoren, ik uiteindelijk hier ben voor de overwinningen. Ik wist dat mijn tijd bij Mercedes zou gaan komen. Vanuit een moeilijke situatie heb ik de positieve punten eruit gehaald. Terwijl Alex en Lando in de spotlights stonden, kon ik haast onopgemerkt hele belangrijke lessen leren. Ik heb deze kans gebruikt om in de sport te groeien", sluit Russell af.