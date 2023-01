Brown positief over Andretti-plannen: "Enorm sterk voorstel"

De gezamenlijke interesse van Andretti en Cadillac in de Formule 1 was enkele weken groot nieuws. De twee Amerikaanse grootmachten willen de sport met een nieuw team betreden. De reacties waren niet bepaald positief, maar McLaren CEO Zak Brown is wel een voorstander van het plan.

De interesse van vooral Andretti komt niet uit de lucht vallen. De Amerikaanse racefamilie is al actief in meerdere grote klassen en probeerde enkele jaren geleden al het team van Sauber over te nemen. De Sauber-deal ging niet door, maar Michael Andretti wist niet van opgeven. De Amerikaan gaf al meerdere keren aan dat hij een nieuw team wil oprichten. De aangekondigde samenwerking met Cadillac zorgt voor een veel serieuzer bid.

McLaren CEO Zak Brown gaf in het verleden al aan dat hij de komst van Andretti wel ziet zitten. De Amerikaan blijft bij dat standpunt en spreekt zich uit bij The Race: "De Andretti-naam heeft een enorm rijke geschiedenis in meerdere takken van de autosport. Ik denk dat ze bij Andretti met een enorm sterk voorstel zijn gekomen. Ik denk dat dit de groei van de Formule 1 wel laat zien."