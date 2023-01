Formule 1 doelt op 'eerlijk speelveld' voor krachtbronnen van 2026

Volgens technisch hoofd van de Formule 1 Pat Symonds zijn de afspraken omtrent de 2026-power unit vooral met maar één doel bedacht: een gelijk speelveld voor iedere deelnemer creëren. Met de focus op een eerlijke competitie hoopt de Britse ingenieur dat de sport hierdoor in populariteit blijft toenemen – ook onder de autofabrikanten.

De Formule 1 blijft maar groeien. De afgelopen jaren zijn er miljoen wereldwijde fans bij gekomen, die maar al te graag de snelste sport ter wereld (en hun favoriete coureurs) op de voet blijven volgen. Met die groeiende bekendheid komen ook potentiële nieuwe deelnemers om de hoek kijken, die de Formule 1 nu als een markt zien waarin er flinke kansen in het verschiet liggen. Volgens technisch hoofd van de Formule 1 Pat Symonds zullen de nieuwe technische regels wat betreft de power unit van 2026 vooral als doel hebben om een gelijk speelveld voor iedere deelnemer te creëren, inclusief potentiële nieuwkomers.

Tijdens de Autosport International show in Birmingham vertelt Symonds dat de Formule 1 een aantal ambitieuze doelen heeft gesteld, wat betreft de achterliggende filosofie van de 2026-generatie krachtbronnen.

De 69-jarige Symonds vertelt dat zijn organisatie vooral zekerheid wou creëren waarin elke krachtbronfabrikant een gelijke kans krijgt: "De verbranding in een huidige Formule 1-motor is heel verschillend in vergelijking met een standaard variant. Het is bijna alsof het een dieselmotor is die op benzine werkt."

"Het is een heel complex verbrandingsproces. Het is niet dat als je jarenlang motoren in de racerij hebt ontwikkelt, je vervolgens meteen een Formule 1-PU kan maken. Vandaar hebben we als doel gesteld om een gelijk speelveld te creëren. Het is heel goed voor de sport om geïnteresseerde namen te hebben, zoals Audi, Porsche, Cadillac en anderen die ik niet ga noemen", sluit Symonds cryptisch af.