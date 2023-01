Op deze data onthullen de F1-teams hun nieuwe auto's

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij. Voorafgaand de start van het nieuwe seizoen moeten de teams nog wel hun nieuwe wagens aan de buitenwereld gaan tonen. Ook afgelopen week waren er weer meerdere aankondigingen van teams, drie teams hebben nog geen datum gedeeld.

Het eerste team dat het doek trekt van zijn nieuwe wagen is Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal onthult de nieuwe wagen op 3 februari. Williams toont de nieuwe wagen aan de buitenwereld op 6 februari. Op 11 februari volgt het team van AlphaTauri, op13 februari worden de wagens van Aston Martin en McLaren met de rest van de wereld gedeeld. Eén dag later is het de beurt aan Ferrari.

Het team van Mercedes kondigde afgelopen week aan wanneer ze hun nieuwe wagen aan de buitenwereld gaan tonen. De Duitse renstal doet dat op 15 februari, een dag later is het dan weer de beurt aan het team van Alpine. De enige teams die nog een onthullingsdatum moeten onthullen zijn nu nog het team van Alfa Romeo en Haas.